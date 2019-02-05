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Все священнослужители и религиозные общины Харьковской епархии Украинской Православной Церкви подтвердили свою верность УПЦ.

Фото: Благовещенский собор УПЦ в Харькове / zabytki.in.ua

Никто из духовенства и верующих в Харьковской области не высказался за изменение конфессии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Харьковской епархии, опубликованном 4 февраля.

«По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия сообщаем СМИ, верующим жителям города Харькова и Харьковской области, что ни один канонический священнослужитель Харьковской епархии и ни одна религиозная община Харьковской епархии не принимали решений и не изъявляли желания о переходе в любые другие религиозные структуры», – сказано в документе.

В заявлении подчеркивается, что «духовенство и верующие Харьковской епархии Украинской Православной Церкви выражают поддержку и духовное единство с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и с канонической Украинской Православной Церковью».
ForUm

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