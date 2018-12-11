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Вблизи села Русское в Мукачевском районе Закарпатской области из-за нелегальной врезки произошла разгерметизация магистрального нефтепровода «Дружба», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Отмечается, что 11 декабря под утро диспетчерские службы нефтепровода «Дружба» зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с. Русское, что относится к Ракошинскому сельсовету. В результате загрязнено около 250 квадратных метров почвы. Для предотвращения распространения загрязнения выкопаны ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны. Угрозы загрязнения водоемов или жилого сектора нет.

«Ремонтные бригады выяснили, что утечка произошла из-за нелегальной врезки с целью кражи нефти. Сейчас правоохранительные органы ищут воров, транспортировка сырой нефти временно приостановлена, однако к концу дня, после ликвидации прорыва, должна быть восстановлена», – подчеркнул Москаль.

 
ForUm

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