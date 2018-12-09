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Президент Петр Порошенко заявляет, что использовал и в дальнейшем будет использовать все возможные средства для освобождения захваченных Россией украинских моряков. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Первый западный» на Львовщине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко сообщил, что для достижения этой цели даже обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата. «Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры. Я не буду останавливаться перед любой возможностью, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее», - заявил Порошенко.

Президент напомнил, что сразу же после получения информации об обстреле украинских кораблей запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным «для того, чтобы получить объяснения действий российских вооруженных сил».

«Вы знаете, что Путин избегает разговора», - отметил Порошенко. Он отметил, что после такой реакции России связался с рядом мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, состоялись переговоры Президента Украины с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, государственным секретарем США Майком Помпео, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и многими другими лидерами стран мира и международных организаций.

Глава государства еще раз подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

«Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности», - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина также требует немедленного освобождения украинских кораблей и немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря, прекращения частичной оккупации Азовского моря.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

 
ForUm

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