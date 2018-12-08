Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не получали прямых пулевых ранений, заявил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов. По его словам, моряки получили осколочные ранения при повреждении катера, передает Интерфакс.

Шишов также рассказал, что в ходе осмотра задержанных украинских катеров было установлено, что артиллерийские установки на кораблях были расчехлены, заряжены и приготовлены к бою.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения. Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».