Пять лет назад, в конце ноября на европейском рынке в продаже впервые появилась контроль Sony PlayStation 4. С тех пор было продано более 86 миллионов приставок.

Итоги пятилетнего присутствия на рынке PS4

По случаю юбилея Sony выпустила специальный видеоролик, в котором подводит некоторые итоги и приводит интересную (и даже забавную) статистику.

Например, из ролика можно узнать, что в популярной игре Horizon: Zero Dawn было уничтожено 46 миллионов динозавров Громозев, а более миллиону игроков удалось найти все спрятанные сокровища в Uncharted 4. Также компания назвала 5 самых топовых игр за всю историю существования консоли:

две части Call of Duty (Black Ops III и WWII);

FIFA 17 и 18;

GTA V.

Когда консоль только вышла на рынок, достать ее было очень сложно, она продавалась в ограниченных количествах (из-за высокого спроса). Сегодня приобрести приставку намного проще, хотя спрос на новые модели также высокий. Геймерам доступен широкий выбор игр, выпущенных для PS4, среди популярных проектов можно выделить God of War, «Человека-паука», Gran Turismo Sport, Knacka 2 и др.

Консоль PlayStation 4 представлена в нескольких модификациях, с ними можно ознакомиться на странице gamestore.com.ua/sony-playstation-4/, здесь представлены разные модели, включая PS4 PRO

Возможности современных консолей PlayStation 4

Приставка PS4 занимает лидирующие позиции на рынке, конкурируя с Xbox One . Консоль от Sony имеет ряд плюсов, в частности отличается лучшей частотой кадров, что в итоге сказывается на картинке – она очень яркая, красочная и насыщенная (это связано и с использованием мощного графического чипа).

Компания Sony создала практически полноценную собственную соцсеть из сети PS4 Network, с помощью которой пользователи могут смотреть, кто в какие игры играет, а также обсуждать новые проекты, вести трансляцию и записывать видеоролики в процессе игр. Управление всеми опциями простое и удобное.

PS4 – это не просто игровая консоль, а настоящий мультимедийный центр (именно так последние модели позиционируют в самой Sony). Приставка способна на многое – чтение дисков, распознавание внешних накопителей (подключаемых через USB), подключение к домашнему интернету, просмотр различного контента через стриминговые сервисы и т.д.

Пятилетний рубеж – это повод подвести итоги. Но компания Sony не останавливается на достигнутом, в частности поклонники ее продукции уже ожидают выхода новой консоли.