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Министерство иностранных дел России обещает допустить украинских консулов к военнопленным морякам. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщило официально, что моряки в Москве, и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!» - написал он в Twitter.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

4 декабря представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести 27 декабря очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. 
ForUm

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