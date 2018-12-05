Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что украинские военные якобы готовят на Донбассе провокации с химическим оружием, сообщает РБК.
Захарова заявила, что якобы переброска украинских военных на Донбасс проходит под прикрытием «провокации в районе Керченского пролива, которую выдают за некие агрессивные действия России».
По ее словам, «украинские военные готовятся к проведению силовых акций на Донбассе». «Очевидно, что Киев откровенно саботирует минский комплекс мер, и это вызывает опасения с нашей стороны. Введенное по инициативе [Президента Украина Петра] Порошенко с 28 ноября военное положение в десяти областях Украины, в том числе на Донбассе, не только противоречит букве и духу комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий», — сказала представитель МИД РФ.
Захарова заявила, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать на Донбассе очередную провокацию». По ее словам, «есть информация о возможности использования украинскими силовиками химических отравляющих веществ». «Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только Минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения», — добавила она. В связи с этим МИД призвал миссию ОБСЕ активизировать наблюдение в регионе.
Как сообщал ForUm, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.
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