Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что есть подозрения относительно искусственного создания повода для введения военного положения и требует закрытого отчета силовиков.

Об этом она сказала во время согласительного совета в понедельник, пишет Украинская правда.

По ее словам, фракция «Батькивщины», как и большинство других фракций парламента поддержали президента в вопросе введения военного положения, потому что он рассказал о том, что на границе с Украиной стоят российские войска и полномасштабная война возможна с минуты на минуту.

Тимошенко добавила, что теперь «критическое большинство людей и СМИ в мире» подозревают искусственную природу военного положения.

«Я не хочу в это верить. Но мы должны с этим детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле. А кроме того, если не дай бог допустить, что были искусственные политические основания для введения военного положения, нам надо всем думать над тем, как не допустить искусственной эскалации насилия», - заявила политик.

Она предложила немедленно в закрытом режиме заслушать Президента, секретаря СНБО и главных силовиков о том, как разворачивается ситуация военного положения и после этого определиться, как действовать дальше.

«Возможно, придется обращаться к президенту относительно сокращения срока военного положения. Возможно, он не будет такой необходимостью дальше, если нет для этого оснований», - добавила Тимошенко.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий ответил лидеру «Батькивщины», что заявления об искусственности военного положения слышал только от одного деятеля и этот тезис не может повторяться в украинском парламенте, если он действительно является «украинским, а не продажным».

Ранее Тимошенко утверждала, что президент Петр Порошенко придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году.

По ее словам, Порошенко хочет инициировать начало большой войны.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).