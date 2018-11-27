Жители Крыма собираются у здания Киевского районного суда в оккупированном Симферополе, чтобы поддержать захваченных ФСБ РФ украинских моряков, которым будут избирать меру пресечения, сообщает Крым.Реалии.

Среди присутствующих – крымскотатарские активисты Нариман Джелял иЗаир Смедля.

Джелял в комментарии журналистам выразил надежду, что украинские моряки узнают, что их пришло поддержать много людей, которые несогласны с действиями России.

​В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 27 ноября изберут меру пресечения украинским морякам, захваченным российскими силовиками в Черном море.

Защищать украинских моряков будут около восьми крымских адвокатов. Как рассказала Гемеджи, родственники украинских моряков обратились к крымским адвокатам накануне с просьбой оказать помощь задержанным.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Сообщалось, что были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В РФ также заявили, что на одном захваченных кораблей находились сотрудники украинских спецслужб, «имевшие специальное задание».