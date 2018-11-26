Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками, сообщает 112 Украина со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Отмечается, что после этого люди, пикетирующие посольство государства-агрессора, попробовали поджечь шины, которые сносили к ограде. «Этому помешали силовики, которые призвали активистов не нарушать общественный порядок. Спорить с правоохранителями патриоты не стали», – говорится в сообщении.

«Несмотря на ночь, под посольством России в Киеве дежурят несколько сот людей, возмущенных вооруженным нападением на корабли ВМС ВСУ в Керченском проливе с боку России. На акцию пришли члены националистической организации С14, ветераны АТО. Ограду возле посольства украсили десятки бумажных корабликов», – подчеркнул корреспондент.

Также протестующие перегородили движение по части Воздухофлотского проспекта. По их словам, это сделано для того, чтобы там не парковались автомобили.

«В настоящий момент обстановка под посольством РФ спокойная. Никаких агрессивных или провокативных действий против российского дипломатического представительства люди не предпринимают. Никакого конкретного плана действий у собравшихся нет, поэтому люди постепенно начинают расходиться», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.

Фото: РБК-Украина