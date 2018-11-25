также в разделеПроисшествия
ДТП на Закарпатье: Легковушка влетела в бетонную опору 5
В ГПУ рассказали о продвижении в расследовании дела Гонгадзе 20
Российский военный корабль протаранил украинский буксир 199
В Кременчуге неизвестные обстреляли авто с людьми 15
Сутки в ООС: 7 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб 31
Украина усилила охрану государственной границы с Румынией 30
Сотрудники Одесского припортового завода прекращают работу из-за долгов по зарплате 42
Российский ученый рассказал о судьбе Крымского моста 162
Под Киевом 80-летний мужчина зарезал своего сына 51
Сутки в ООС: 11 обстрелов, 2 бойца ВСУ получили ранения 22
Трагедия на Одесчине: Убийца 9-летней девочки задержан 38
Под одесским судом произошла массовая драка: задержаны 50 «титушек» 62
Под Киевом скоростной поезд насмерть сбил женщину 45
На Полтавщине из ангара по частям украли самолет 42
На Одесчине нашли убитой 9-летнюю девочку 42
На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с ребенком 28
Боевики резко сократили количество обстрелов, потерь среди военных нет 30
В Харькове собравшийся повеситься мужчина упал с мота 38

24 ноября в Днепре нашли 11-летнего Олега Олеговича Ступака. Мальчик ушел из дома на проспекте Симферопольском 17-го ноября.

Правоохранители сообщают, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщили в ювенальной превенции Днепропетровской области, пишет Голос.

По информации правоохранителей, в течение недели мальчик находился у своего нового друга. За время своего отсутствия дома, ребенок не стал жертвой преступления.

В ювенальной превенции также сообщили, что мать мальчика привлекут к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Как сообщалось ранее, в Киеве полиция объявила в розыск без вести пропавшую Александру Денисовну Русину, 2008 г.р.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги