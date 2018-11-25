24 ноября в Днепре нашли 11-летнего Олега Олеговича Ступака. Мальчик ушел из дома на проспекте Симферопольском 17-го ноября.

Правоохранители сообщают, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщили в ювенальной превенции Днепропетровской области, пишет Голос.

По информации правоохранителей, в течение недели мальчик находился у своего нового друга. За время своего отсутствия дома, ребенок не стал жертвой преступления.

В ювенальной превенции также сообщили, что мать мальчика привлекут к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Как сообщалось ранее, в Киеве полиция объявила в розыск без вести пропавшую Александру Денисовну Русину, 2008 г.р.