Нардеп из фракции БПП Сергей Березенко заявил, что ни он, ни его коллеги по партии не размещали в Киеве антирекламу лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Ни я, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев», - написал он в Facebook.

Нардеп добавил, что считает любое упоминание или использование возрастных или физиологических особенностей человека для рекламы унизительным, низменным и недостойным поступком.

«У нашей команды достаточно официальных аргументов, которые позволят украинцам сделать выбор в пользу тех программ, тех европейских ценностей, которые мы исповедуем», - заявил Березенко.

«Мы обязательно встретимся с нашими оппонентами на дебатах и ​​сравним программы развития Украины, а не грязные политические технологии», - резюмировал политик.

Напомним, в «Батькивщине» заявили, что «лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию Президента Порошенко».