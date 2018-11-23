также в разделеПолитика
Тимошенко: Популизм – это служение людям 22
В «Батькивщине» заявили, что обидные бигборды поручил развесить Порошенко 78
Порошенко отреагировал на приезд Путина в Крым 72
Адвокат: Янукович не будет выступать в суде лежа 23
Путин приехал в санкционный санаторий «Мрия» в Крыму 36
РАЗУМНАЯ СИЛА: Невозможно развивать экономику страны без реализации мирного плана 28
У Порошенко и Путина рассказали о встречах с Медведчуком 67
Стало известно, кто займет место Фриз в Раде 23
В АП прокомментировали встречи Порошенко с Медведчуком 102
Сийярто считает выдачу венгерских паспортов украинцам законной 25
Порошенко уволил главу Луганской ОГА 76
Президент не поддержал введение уголовной ответственности за клевету 18
Рада приняла госбюджет-2019 101
Порошенко: Закрепление курса в НАТО и ЕС в Конституции – гарантия от реванша пророссийских сил 20
Порошенко: РФ начала агрессию, когда в Украине провозгласили внеблоковость 33
Парламент назначил Маркарову министром финансов 59
Фриз назначили министром по делам ветеранов 62
ВР приняла отставку Кутового 29

Нардеп из фракции БПП Сергей Березенко заявил, что ни он, ни его коллеги по партии не размещали в Киеве антирекламу лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Ни я, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера  «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев», - написал он в Facebook. 

Нардеп добавил, что считает любое упоминание или использование возрастных или физиологических особенностей человека для рекламы унизительным, низменным и недостойным поступком.  

«У нашей команды достаточно официальных аргументов, которые позволят украинцам сделать выбор в пользу тех программ, тех европейских ценностей, которые мы исповедуем», - заявил Березенко.

«Мы обязательно встретимся с нашими оппонентами на дебатах и ​​сравним программы развития Украины, а не грязные политические технологии», - резюмировал политик.

Напомним, в «Батькивщине» заявили, что «лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию Президента Порошенко».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги