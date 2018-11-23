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В «Батькивщине» заявили, что «лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию Президента Порошенко».

«Исполнителем этой грязной провокации является один из ближайших его соратников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади», - заявили в политсиле.

«Батькивщина» призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому дерзкого преступления, а местные власти - «очистить» украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта.
ForUm

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