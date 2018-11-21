Карточки народных депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрия Линько, Андрея Лозового и Игоря Мосийчука, а также их коллеги из «Народного фронта» Евгения Дейдея (летом 2018 стал членом РПЛ, не покидая ряды фракции НФ) во вторник, 20 ноября, голосовали на пленарном заседании Верховной Раде, хотя сами находились в Одесской области. Об этом сообщает общественное движение Честно.

Пребывание нардепов в Одесской области подтверждается фото и видео на их страницах в соцсетях. Они отправились в Рени и Измаил, чтобы, по их собственным словам, остановить «преступную контрабанду» леса-кругляка через местные порты в Румынию. Такое «поручение» нардепам якобы дал лидер фракции РПЛ Олег Ляшко, который затем на заседании Рады демонстрировал видеоролик их «обличительной операции».

На вопрос движения, каким образом карточки отсутствующих депутатов-радикалов голосовали, Ляшко коротко ответил: «Нажатием кнопки. Перестаньте троллить. Иди гуляй!»

Впоследствии в кулуарах ВРУ Ляшко сказал, что отвечает только за свою карточку, но дисциплина во фракции «железная»: «Я отвечаю только за свою карточку, за дисциплину во фракции... У нас железная дисциплина!»

Всего 20 ноября состоялось 26 голосований. Линько, Лозовой и Дейдей голосовали 10 раз, Мосийчук – 9 раз. Голосование происходили во временном промежутке 13:51 - 18:04. В это время четверка находилась в Одесской области.

По данным электронной регистрации, Дейдей отсутствовал на обоих пленарных заседаниях 20 ноября. Но если в 16:11 представитель «Нарфронта» еще считался отсутствующим, то в 16:46 его карточка уже голосует за проект постановления о переименовании Кировоградского района (№4906).

При этом отмечается, что еще утром 21 ноября данные письменной регистрации свидетельствовали, что Дейдей не регистрировался на утреннее заседание 20 ноября, но зарегистрировался на вечернее.

Однако через некоторое время отметка «зарегистрирован» напротив вечернего заседания изменилась на противоположную.

В организации добавляют, что на столе письменной регистрации в Верховной Раде четко объяснить ситуацию не могут, говорят, что это «какая-то ошибка».

«Бывает такое, что депутат случайно расписывается в другом поле или роспись выходит за пределы его поля, и это ошибочно считают другому депутату», - ответили там.

Дейдей отказался объяснять, каким образом он был письменно зарегистрирован и как голосовала его карточка, хотя он находился в Одесской области.

Лозовой на утренней и вечерней регистрациях отсутствовал. Он голосовал за те же вопросы, что и Дейдей и при этом вел онлайн-трансляцию в соцсетях с Измаила.

Карточка Мосийчука также появилась в слоте после регистрации на вечернем заседании, но приняла участие в девяти голосованиях.

Сам Мосийчук в этот момент рапортовал об «обнаружении в Измаиле базы по перевалке леса-кругляка».

В комментарии ЧЕСТНО нардеп подтвердил, что все день за 20 ноября был в Одесской области, но о том, что его карточка девять раз голосовала, не знает.

«У карточки спросите! Моей карточки со мной не было, я сдаю ее в секретариат. Я не знаю, я только с самолета вернулся. Может, кто-то подделал это все, я откуда знаю?» - заявил он.

Также сообщается, что карта нардепа Линько при всех голосований 20 ноября находилась в слоте, но впервые проголосовала только в 13:51. Между тем в 13:45 радикал вел Facebook-трансляцию с Рени.

Отмечается, что нардепы Радикальной партии по состоянию на 23 октября приняли участие в 47% голосований.