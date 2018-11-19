Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что не собирался отстранять от работы на время расследования своего заместителя Евгения Енина, который подписал документы об экстрадиции из Украины в Россию ингуша Тимура Тумгоева.

Об этом он сказал после заседания регламентного комитета 19 ноября, передает Украинская правда.

«А почему он должен быть отстранен? Кто сказал? Я сказал? Если я буду отстранять всех заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что ГПУ останется без всякого прокурора», - сказал он.

Луценко добавил, что данная ситуация «очень простая» - Енин является заместителем по международным связям.

«И в дни, когда происходило служебное расследование о законности оснований для экстрадиции Тумгоева, (Енин - ред.) работал как минимум в 3 или 4 странах, связанных с правовыми пособиями по возврату средств, арестов средств, экстрадиции и тому подобное. Поэтому парализовать его работу - тем более что он никоим образом не влияет на генинспекцию, которая проводила его проверку, - я не собирался», - сказал Луценко.

Он также рассказал, что к служебной проверке генинспекции были привлечены 3 активистов, которых «предоставили люди, связанные с Тумгоевым».

«Одного из них полиция задержала по подозрению в разбойном нападении, осталось двое. Это задержание никак не связано с предметом рассмотрения генинспекции. Двое - это друг (позывной - ред.) Червень и журналист Бутусов. Они будут ознакомлены с материалами инспекции», - сказал Луценко.

Вместе с тем он добавил, что вывод инспекции свидетельствует, что документов, подтверждающих участие Тумгоева в АТО, нет.

«Согласно заключению, ни одно из служебных должностных лиц МВД, СБУ, ГПУ, соответствующих областных подразделений, не было уведомлено о возможном участии Тумгоева в военных действиях. Более того – никаких подтверждений, кроме двух добровольцев, о том, что он там был несколько дней в прошлом и этом году, мы не получили. Никаких документальных подтверждений тоже не найдено», - подытожил Луценко.

Напомним, 13 сентября пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что Украина экстрадировала в Россию гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров.

В России Тумгоева обвиняют в участии в формировании «Исламского государства», которое работало против правительственных войск Сирии.

Представитель Генпрокуратуры утверждает, что, несмотря на сообщения в СМИ об участии Тумгоева в АТО, в течение рассмотрения прокуратурой запроса об экстрадиции Тумгоева (более 2 лет) какой-либо информации «об участии в АТО или желании участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты».

17 сентября активисты организовали пикет под зданием Генеральной прокуратуры Украины, выступая против экстрадиции в РФ Тумгоева.

20 сентября Генпрокуратура открыла уголовное производство по статье служебная халатность, которая могла привести к ошибочной экстрадиции в РФ Тумгоева.