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Гарвард позивається до адміністрації Трампа через скорочення фінансування

Гарвард позивається до адміністрації Трампа через скорочення фінансування

Федеральний суд США розглядає справу Гарвардського університету проти адміністрації Трампа, пов’язану зі скороченням урядового фінансування відомого в усьому світі навчального закладу на суму 2,6 млрд дол., повідомляє АР.

«Якщо окружна суддя США Еллісон Берроуз ухвалить рішення на користь університету, воно скасує цілу серію заморожених грантів, які в результаті перетворилися на повне скорочення фінансування», - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що суд проходить на тлі посилення протистояння адміністрації Трампа з найстарішим і найбагатшим університетом країни. Якщо рішення буде ухвалене на користь навчального закладу, це сприятиме відродженню розгалуженої наукової та медичної дослідницької діяльності Гарварду, а також сотні інших наукових проєктів.

Як повідомляв ForUA.com, у своєму в позові Гарвард звинувачує адміністрацію США в проведенні кампанії помсти проти університету після того, як у квітні навчальний заклад відхилив низку вимог урядової цільової групи з питань антисемітизму.

Фото: harvard.edu

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАсудфінансуванняГарвард
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