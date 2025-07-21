Гарвард позивається до адміністрації Трампа через скорочення фінансування

Федеральний суд США розглядає справу Гарвардського університету проти адміністрації Трампа, пов’язану зі скороченням урядового фінансування відомого в усьому світі навчального закладу на суму 2,6 млрд дол., повідомляє АР.

«Якщо окружна суддя США Еллісон Берроуз ухвалить рішення на користь університету, воно скасує цілу серію заморожених грантів, які в результаті перетворилися на повне скорочення фінансування», - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що суд проходить на тлі посилення протистояння адміністрації Трампа з найстарішим і найбагатшим університетом країни. Якщо рішення буде ухвалене на користь навчального закладу, це сприятиме відродженню розгалуженої наукової та медичної дослідницької діяльності Гарварду, а також сотні інших наукових проєктів.

Як повідомляв ForUA.com, у своєму в позові Гарвард звинувачує адміністрацію США в проведенні кампанії помсти проти університету після того, як у квітні навчальний заклад відхилив низку вимог урядової цільової групи з питань антисемітизму.

Фото: harvard.edu