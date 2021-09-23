Стрельбу по автомобилю помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира вели патронами, произведенными в Венгрии, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину», – сказал он в эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24».

На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал:

«Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события. Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение, что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента», - сказал чиновник.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.