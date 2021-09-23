также в разделеОбщество
Суд дал Крысину 8 лет тюрьмы
Подозреваемого в убийстве мэра Симеиза в 2013 году задержали во Львове 3
СБУ задержала банду, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета 15
В Украине начал действовать «желтый» уровень эпидопасности 10
22 сентября. Картина дня 24
Минкульт объяснил позицию по празднованию 8 марта и 1 мая 23
«Ополченец Крыма» ехал на материковую Украину с медалями оккупантов 66
Генерал-лейтенанту ВС РФ сообщили о подозрении за блокировку в/ч в Крыму 24
В кино и театры будут пускать не только вакцинированных от COVID-19 19
Кабмин утвердил соглашение о безвизе между Украиной и Перу 9
Суд вынес приговор танкисту «ДНР» 26
Договор об «открытом небе» с ЕС планируют подписать в октябре 12
Медработница за деньги вносила в базу данных фейковые сведения о вакцинации 27
Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы 33
СБУ разоблачила в Укрзализныце новую миллионную схему 21
Шмыгалю поручили разобраться с очередью на жилье 20
Кабмин одобрил усиление ответственности за подделку COVID-документов 25
В Украине введут обязательную вакцинацию учителей и госслужащих 722

Стрельбу по автомобилю помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира вели патронами, произведенными в Венгрии, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину», – сказал он в эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24».

На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал:

«Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события. Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение, что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента», - сказал чиновник.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги