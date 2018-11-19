Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет дискуссии с США относительно новых единиц оборонного оборудования. При этом министр отказался давать какие-либо уточнения. Об этом он сказал интервью «Defence News», сообщает «Украинская правда».
Климкин подчеркнул большое влияние современного западного вооружения на поле боя в Украине.
«Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку Javelin были важными психологически.
Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий, опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации», - рассказал дипломат.
Кроме этого, министр убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.
«Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов», - заявил Клмкин.
По его словам, современная Украина «подготовлена к реагированию на эффективные провокации».
Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся.
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