также в разделеОбщество
В армию РФ уже призвали 12 тысяч крымчан 13
Завтра Украину накроют дожди и мокрый снег 22
Задержан один из грабителей, укравших у инкассаторов 1,8 миллиона 37
Суд арестовал мужчину, совершившего наезд на пограничника 23
Эксперты: Суд по делу Януковича обязан дать право Ставицкому на свидетельские показания 48
Полторак отреагировал на угрозы РФ перекрыть Азовское море 108
Названо лучшее фото погоды-2018 21
Адвокат: Янукович не может двигаться и не выступит с последним словом в суде 71
Журналист: Криминального авторитета «Мультика» тайно выпустили из СИЗО 43
В УПЦ МП опровергли информацию о дате объединительного собора 62
СМИ: В Москве с травмой позвоночника госпитализировали Януковича 60
Подозреваемый в смертельном наезде на пограничника задержан 47
В УПЦ МП заявили, что их епископов приглашают на «беседы» в СБУ 93
Климкин назвал действия РФ на Азове «ползучей оккупацией» 82
В России обещают «защиту» российским кораблям в Азовское море 118
К дому Авакова приехали активисты требовать его отставки 55
Убийство майдановца: снайпер стрелял из здания клуба Кабмина 113
Продан обещает предупредить САП о возвращении в Украину 26

Экс-президент Украины Виктор Янукович был выписан из Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщает ТСН

По словам сотрудницы Института, он поступил и выписался из приемного отделения. Больше информации не предоставили.

Факт травмирования также подтвердили в ближайшем окружении президента-беглеца. Там убеждают, что травма действительно серьезная, но не критична. Он сейчас якобы проходит лечение в одной из московских больниц не для простых смертных.

Адвокат Януковича Александр Горошинский отметил, что провел короткую встречу со своим клиентом в стенах медучреждения и убедился в его госпитализации.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2576 грн.
22
Теги