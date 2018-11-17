В районе исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» обнаружен крупноразмерный предмет, который оказался пропавшей субмариной. Об этом сообщается в Twitter ВМС Аргентины.

Подозрительный объект на дне океана обнаружили специалисты американской компании Ocean Infinity. Длина находки составляет около 60 метров, она находится на глубине 800 метров.

С помощью подводного телеуправляемого аппарата для исследования глубин подтверждено – найдена пропавшая субмарина.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины TR-1700 «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября 2017. На борту судна находились 44 человека.

43 члена экипажа – мужчины, на борту также находится женщина, 35-летняя Элена Мария Кравчик. Она стала первой аргентинкой, поступившей на службу в подводный флот.

Дизель-электрическая подлодка возвращалась на базу из будничного похода в район города Ушуая на острове Огненная земля вблизи от самой южной оконечности континента, когда с нее поступил сигнал о поломке в электросистеме.

По словам командующего ВМС Аргентины Габриэля Галеацци, лодка поднялась на поверхность, чтобы доложить на берег об аварии, которую командующий охарактеризовал как короткое замыкание в аккумуляторной батарее.

Субмарине было приказано прервать выполнение задания и немедленно возвращаться на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.

По словам представителя пресс-службы ВМС Аргентины, после первого сообщения о возникшей неполадке капитан лодки еще раз выходил на связь с базой.

Согласно установленному в аргентинских ВМС протоколу, в мирное время подлодка обязана дважды в сутки выходить на радиосвязь с базой.

После того как «Сан Хуан» не вышел на связь в установленное время, были начаты поиски субмарины.