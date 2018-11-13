По прогнозам Украинского гидрометцентра, 14 ноября в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: понижение температуры воздуха, усиление ветра и снег. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Предприятие обратилось к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться собственным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту.

«Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники», – сказано в сообщении.