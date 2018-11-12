В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) пострадал голливудский актер Джерард Батлер.
У него полностью сгорел дом. Соответствующее фото актер опубликовал Twitter.
Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU— Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.
«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, - написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. - Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных».
По последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 31 человека. На севере штата остается неизвестной судьба 228 человек.
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