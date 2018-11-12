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В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) пострадал голливудский актер Джерард Батлер.

У него полностью сгорел дом. Соответствующее фото актер опубликовал Twitter.

 


 



«Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации, - написал Батлер, сопроводив публикацию фотографией, на которой видно сгоревшую дотла постройку. - Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных».

По последним данным, лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 31 человека. На севере штата остается неизвестной судьба 228 человек.
ForUm

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