В результате лесных пожаров в Калифорнии (США) пострадал голливудский актер Джерард Батлер.

У него полностью сгорел дом. Соответствующее фото актер опубликовал Twitter.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU