В ночь на 11 ноября, на относительно близком расстоянии от Земли пролетит астероид 2015 TB145, пишет Страна.

Сообщается, что космическое тело подойдет к нашей планете на расстояние 38 млн. км.

Отмечается, что астероид 2015 TB145 получил название «Комета смерти» из-за характерной формы, которая напоминает человеческий череп.

Исследователи напомнили, что астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел у Земли на расстоянии полумиллиона км. Тогда специалистам удалось сделать снимки кометы.

Ученые подчеркнули, что новое приближение космического тела не представляет опасности для Земли из-за расстояния и незначительных размеров самого астероида.