также в разделеМир
Ford займется прокатом электросамокатов 11
Пожар в Калифорнии вынуждает звезд эвакуироваться 66
Huawei готовит полностью безрамочный смартфон со скрытой селфи-камерой 19
И.о. генпрокурора США работал на фирму, обвиненную в мошенничестве 12
В результате взрыва боеприпасов в Турции пострадали 25 военных 16
Kymco снабдила электробайк шестиступенчатой коробкой передач 11
США прекращают поддержку коалиции в Йемене 32
Новое поколение Audi TT станет четырехдверным купе 13
NYT оцифровывает свою коллекцию фотографий для следующих поколений 11
Суд запретил компаниям Nord Stream и Nord Stream 2 осуществлять выплаты «Газпрому» 36
Ближайшая геомагнитная буря может вывести из строя спутники на орбите нашей планеты 53
В Греции рухнула часть автомобильного моста 22
Ученые смогли удешевить производство водородного топлива для автомобилей 22
В Калифорнии бушуют пожары: 9 погибших, 35 пропали без вести 25
Елизавета II запретила Маркл надеть на свадьбу российские изумруды 49
Клип Linkin Park набрал миллиард просмотров на YouTube 96
Полковник австрийской армии признался в шпионаже на Россию 43
Трамп ужесточил правила получения убежища для нелегалов 45

В ночь на 11 ноября, на относительно близком расстоянии от Земли пролетит астероид 2015 TB145, пишет Страна.

Сообщается, что космическое тело подойдет к нашей планете на расстояние 38 млн. км.

Отмечается, что астероид 2015 TB145 получил название «Комета смерти» из-за характерной формы, которая напоминает человеческий череп.

Исследователи напомнили, что астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел у Земли на расстоянии полумиллиона км. Тогда специалистам удалось сделать снимки кометы.

Ученые подчеркнули, что новое приближение космического тела не представляет опасности для Земли из-за расстояния и незначительных размеров самого астероида.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги