Пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту.

По данным Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины, украинцев на борту самолета не было.

В оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК). Об этом сказал глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов.

В Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста «Национальных дружин» Юрия Малимонова.

Верховный суд 27 ноября рассмотрит дело по иску к парламенту с требованием отменить постановление о поддержке обращения Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви. Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко.

В Министерстве социальной политики предлагают обязать работодателей платить работнику пеню в случае нарушения сроков выплаты заработной платы.

Украинская спортсменка Элина Свитолина в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию.

Россия оставляет за собой право присоединиться к военной кампании сил президента Сирии Башара Асада в случае, если провокации со стороны вооруженных группировок в Идлибе продолжатся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после посвященного Сирии саммита в Стамбуле с участием президентов Турции, России и Франции, а также канцлера Германии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об освобождении украинского моряка, похищенного в составе экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus у побережья Нигерии.

Матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере Серебряный кол, объявлено подозрение в умышленном убийстве.

Дарницкий районный суд Киева избрал в отношении Екатерины Бабкиной ограничительную меру в виде содержания под стражей.

Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его «друзей», которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель решила уйти с поста лидера партии ХДС. Об этом она заявила после того, как партии правящей коалиции Германии во второй половине октября потеряли на выборах большинство сразу в двух ключевых землях.

Меркель заявила, что готова оставаться на посту главы правительства до 2021 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг.