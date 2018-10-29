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В результате катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air после вылета из аэропорта Джакарты погибли все находившиеся на борту.

Об этом информагентству dpa сообщил глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги, передает Укринформ.

«Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного выжившего человека», - сказал он, добавив, что обнаружено несколько частей тела.

Как сообщал ForUm, пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 189 пассажирами на борту упал в море недалеко от острова Суматра. Самолет авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс, он летел из столицы Джакарты в город Пангкал-Пинанг.

На борту было 189 человек.
ForUm

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