Верховный суд 27 ноября рассмотрит дело по иску к парламенту с требованием отменить постановление о поддержке обращения Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви. Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко.

«Иностранный гражданин Юрий Самуилович Харон, который в Украине легендирован под именем «отец Гедеон», решил через суд остановить продвижение Украины к получению права на собственную православную церковь. Этот иностранец подал в Верховный суд на украинский парламент», - написал он в Facebook.

По словам нардепа, с «отцом» киевские активисты борются с 2007 года.

«Он силой захватил часть территории Национального музея истории Украины, поставил там капитальное сооружение и незаконно зарегистрировал право собственности на него, - отметил Луценко. - Эта земля, им захваченная, имеет сакральное значение для Украины (а также Московии и Беларуси), там стоит камень, где написано, что оттуда пошла земля Русская. Естественно, что Россия от этого сатанеет, и в «отца Гедеона» с российским паспортом серьезная миссия - установить там форпост «русского мира». Что он, используя грубое насилие и хитрый подкуп, успешно сделал во времена Януковича».

Луценко отметил, что по этому делу продолжается судебное разбирательство.

По его словам, у Харона – двойное гражданство. Парламентарий опубликовал копию паспорта на это имя.

«Персонаж признался в интервью СБУ (на то время советнику Грицака), что он одновременно имеет украинское и иностранное гражданство. Учитывая определенные обстоятельства, известные СБУ, факт наличия другого гражданства является основанием немедленного лишения уважаемого Юрия Самуиловича гражданства Украины», - подчеркнул нардеп.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО «Неправительственная организация верховенство права» к Президенту Украины.

Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением.