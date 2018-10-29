также в разделеПолитика
Крупнейшая французская газета Le Monde: Медведчук открыто отстаивает свою повестку дня 110
Зеленский официально заявил: Я идти в президенты НЕ ХО…тя, посмотрим 1541
Интерпол отказал Украине в задержании экс-нардепа Крючкова 700
Стала известна дата заседания суда по иску Онищенко к Порошенко 98
В Совете Европы рассказали о самой успешной реформе в Украине 114
Волкер одобрил повышение цены на газ в Украине 47
В Сети появилась инфографика выполненных обещаний Виталия Кличко 123
Президенту предлагают проводить выборы путем отправки «смс» 74
Это сигнал всем «сепарам» в Украине: В БПП прокомментировали встречу Тимошенко с Пучдемоном 3768
Бадрак: Украина способна перейти к созданию армии нового типа 71
КИУ: 10 кандидатов в президенты игнорируют голосования Рады 64
Пучдемон опубликовал фото с Тимошенко, у нее категорически отрицают встречу 169
Лукашенко о войне на Донбассе: Эту проблему должны решить три славянских народа 55
Порошенко: Украинско-белорусская граница – это граница дружбы 14
Порошенко и Лукашенко встретились «с глазу на глаз» 76
Климкин: РФ вероятно поставляет уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу 133
Порошенко встретился с экс-президентами Украины 69
Венгрия заявила в Брюсселе об ухудшении отношений с Украиной 35

Верховный суд 27 ноября рассмотрит дело по иску к парламенту с требованием отменить постановление о поддержке обращения Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви. Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко.

«Иностранный гражданин Юрий Самуилович Харон, который в Украине легендирован под именем «отец Гедеон», решил через суд остановить продвижение Украины к получению права на собственную православную церковь. Этот иностранец подал в Верховный суд на украинский парламент», - написал он в Facebook.

По словам нардепа, с «отцом» киевские активисты борются с 2007 года.

«Он силой захватил часть территории Национального музея истории Украины, поставил там капитальное сооружение и незаконно зарегистрировал право собственности на него, - отметил Луценко. - Эта земля, им захваченная, имеет сакральное значение для Украины (а также Московии и Беларуси), там стоит камень, где написано, что оттуда пошла земля Русская. Естественно, что Россия от этого сатанеет, и в «отца Гедеона» с российским паспортом серьезная миссия - установить там форпост «русского мира». Что он, используя грубое насилие и хитрый подкуп, успешно сделал во времена Януковича».

Луценко отметил, что по этому делу продолжается судебное разбирательство.

По его словам, у Харона – двойное гражданство. Парламентарий опубликовал копию паспорта на это имя.

«Персонаж признался в интервью СБУ (на то время советнику Грицака), что он одновременно имеет украинское и иностранное гражданство. Учитывая определенные обстоятельства, известные СБУ, факт наличия другого гражданства является основанием немедленного лишения уважаемого Юрия Самуиловича гражданства Украины», - подчеркнул нардеп.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО «Неправительственная организация верховенство права» к Президенту Украины.

Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2591 грн.
187
Теги