Канцлер Германии Ангела Меркель решила уйти с поста лидера партии ХДС. Об этом она заявила после того, как партии правящей коалиции Германии во второй половине октября потеряли на выборах большинство сразу в двух ключевых землях, сообщает ВВС.

Как сообщают мировые агентства со ссылкой на высокопоставленного политика из ХДС, Меркель сказала в понедельник соратникам, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах лидера партии, которые пройдут в декабре.

При этом немецкое агентство DPA сообщает, тоже со ссылкой на анонимные источники, что Меркель намерена определенное время оставаться на посту канцлера.

Это противоречит позиции, которую ранее высказывала Меркель. Она заявляла, что будет занимать пост федерального канцлера только в том случае, если будет возглавлять партию.

Толчком к такому решению 64-летней Меркель, возглавляющей партию с 2000 года и правительство Германии с 2005 года, послужили провальные для ХДС и союзной партии ХСС итоги выборов в двух ключевых землях, Гессене и Баварии.

На выборах 28 октября в Гессене – в этой земле расположена финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне – Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель занял первое место, но набрал, по данным экзит-поллов, 27,2% голосов. Это на одиннадцать процентов меньше, чем на предыдущих выборах гессенского ландтага.

За две недели до этого на выборах в Баварии союзная ХДС партия - Христианско-социальный союз (ХСС), который много десятилетий правит этой самой большой землей Германии, - показал худший результат больше чем за полвека и лишился абсолютного большинства в ландтаге.

Тяжелые потери понесла на этих выборах и другая партия правительственной коалиции - Социал-демократическая партия Германии.