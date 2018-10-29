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Россия оставляет за собой право присоединиться к военной кампании сил президента Сирии Башара Асада в случае, если провокации со стороны вооруженных группировок в Идлибе продолжатся.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после посвященного Сирии саммита в Стамбуле с участием президентов Турции, России и Франции, а также канцлера Германии, сообщает Русская служба ВВС.

«В случае если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сказал, что любой силовой сценарий разрешения ситуации в Идлибе недопустим. «Мы надеемся, что Россия окажет весьма четкое давление на сирийский режим, которому, несомненно, удалось выжить благодаря российской помощи», - заявил он.

Ангела Меркель также отметила, что сирийский конфликт нельзя решить военными методами. Она предупредила, что Запад не потерпит применения химического оружия в Сирии. Она считает, что договоренности между Москвой и Анкарой о создании буферной зоны должны перерасти в полноценное перемирие.

Против наступления на Идлиб выступают западные страны вместе с союзниками в регионе, а спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупреждает о вероятности гуманитарной катастрофы в случае начала активных боевых действий. Турция же опасается, помимо прочего, новой волны беженцев
ForUm

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