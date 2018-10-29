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В Павлограде Днепропетровской области неизвестные напали на активиста «Национальных дружин» Юрия Малимонова.

Об этом сообщается странице «Национальных дружин» в Facebook.
«Представителю «Национальных дружин» в Павлограде Юрию Малимонову неизвестные проломили голову. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. Причной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Малимонова напали со спины, залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть.

В свою очередь народный депутат, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий подчеркнул, что активисту нанесли 18 ударов кастетом.

«Причина нападения известна. «Национальные дружины» и сам Юрий Малимонов известные в городе борьбой с наркоторговлей. Мы не оставим это дело. Мы поставили перед собой задачу по уничтожению наркобизнеса в стране. И я уверен, что мы сделаем все, чтобы ее выполнить», – написал он на своей странице в Facebook.

«По ситуации все необходимые меры уже приняты, лечение обеспечено. Виновные будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать собратья. Ведь «один за всех и все за одного» для нас является не лозунгом, а принципом», – написал Билецкий.
ForUm

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