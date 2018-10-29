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В оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК). Об этом сказал глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии.

В субботу, 27 октября, такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде. ‒ КР) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК. Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов отметил, что «национализация» в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа «соответствующие меры должны быть приняты».

«Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию», ‒ заявил Аксенов.

Напомним, 26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова.

Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России.

29 сентября Верховный суд России подтвердил запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, апелляция отклонена.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля 2017 года суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.
ForUm

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