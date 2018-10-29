Украинцев не было в пассажирском самолете, который упал в море в Индонезии, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
«Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа», - соощили в ведомстве.
Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 октября 2018 г.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 189 пассажирами на борту упал в море недалеко от острова Суматра. Самолет авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс, он летел из столицы Джакарты в город Пангкал-Пинанг.
На борту было 189 человек.
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