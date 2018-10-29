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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об освобождении украинского моряка, похищенного в составе экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus у побережья Нигерии.

«Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра вернуться домой в Одессу», - написал он в Twitter.

Напомним, 24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о похищении пиратами у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского суда MV Glarus, в том числе одного украинца. Всего на борту судна MV Glarus находилось 19 членов команды, среди которых трое граждан Украины.
ForUm

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