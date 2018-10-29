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Украинская спортсменка Элина Свитолина в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию.

В активе украинки 5350 зачетных очков, сообщается на сайте WTA.

После выигрыша Итогового турнира WTA в Сингапуре Свитолина поднялась на три строчки.

Возглавляет рейтинг лучших теннисисток мира румынка Симона Халеп с 6921 очком, вторая – немка Анжелика Кербер - 5875 очков и третья Каролин Возняцки из Дании, у которой 5586 очков.

Напомним, в финале турнира в Сингапуре Свитолина в трех сетах одолела американку Слоан Стивенс.
ForUm

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