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В Министерстве социальной политики предлагают обязать работодателей платить работнику пеню в случае нарушения сроков выплаты заработной платы, сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя» разработал Директорат норм и стандартов достойного труда Минсоцполитики.

Указанным законопроектом предусматривается ввести усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы путем обязательства работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки более 15 дней, предоставления права работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы, причитающейся работнику, на срок более 15 дней или путем выплаты работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторон социального диалога.

В Минсоцполитики подчеркнули, что принятие данного закона будет способствовать обеспечению конституционных гарантий права работников на получение надлежащих им средств по оплате труда и отвечать части III Конвенции Международной организации труда № 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя».
ForUm

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