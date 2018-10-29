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Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его «друзей», которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины, сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, по их словам, а дальше – убийство и прятали труп», - написал он в Facebook.
ForUm

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