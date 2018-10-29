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Дарницкий районный суд Киева избрал в отношении подозреваемой в убийстве двух собственных детей Екатерины Бабкиной ограничительную меру в виде содержания под стражей. 

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«По ходатайству прокуратуры подозреваемой в убийстве двух детей избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей», – написала она.

Напомним, информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26 октября от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Женщину по ориентировке обнаружили 28 октября на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

29 октября ей сообщили о подозрении.
ForUm

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