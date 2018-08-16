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В ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом улица Крещатик оказалась полностью затоплена водой.

В результате стихии в Киеве повалено более 200 деревьев.  

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова на данный момент уже получила 22 заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Прокуратура просит суд приговорить бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы.

Верховный суд разъяснил, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической.

Опубликован список из шести украинских фильмов-претендентов на номинацию премии  «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Украина переживает крупнейший кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен событий на Балканах в 1990-х.

Боевики впервые за несколько месяцев применили «Грады» на Донбассе.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в поездках в Российскую Федерацию.

С начала проведения операции Объединенных сил военные обеспечили полный контроль над линией соприкосновения с противником и взяли под контроль около 15 квадратных километров украинской территории.
ForUm

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