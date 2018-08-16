Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова на данный момент уже получила 22 заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Во вторник, 14 августа, во время мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО Денисова встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя российского президента по обмену. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы другие задержанные граждане РФ подали свои заявления. Так, в среду, 15 августа, омбудсмен получила заявления от Вячеслава Высоцкого (ГУ «Черкасская исправительная колония № 62»), Валерия Иванова и Александр Валехидиса (ГУ «Дрогобычская исправительная колония «40»), Владислава Гречина (ГУ« Одесское учреждение исполнения наказаний №21»), Виктора Агеева (ГУ «Роменская исправительная колония №56»), Олега Доронина (ГУ «Городищенская исправительная колония №96»), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (ГУ«Житомирская учреждение исполнения наказаний №8»).

Заявления продолжали поступать и сегодня. Представители уполномоченного получили вышеуказанные заявления к российскому президенту еще от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковского, (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)»), Евгения Мефедова (ГУ «Николаевский следственный изолятор»).

Из Мариупольского СИЗО было получено заявления от пяти заключенных – Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ «Днепровское учреждение исполнения наказаний №4») и Муратом Джимиевим (ГУ «Киевский следственный изолятор»).

Позже было получено письмо от Валерия Гратова (ГУ «Днепровская учреждение исполнения наказаний №4»).

Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента Российской Федерации.

Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки. До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.

Президент Украины Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан РФ, осужденных за тяжкие преступления против суверенитета страны, которые обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на украинских политзаключенных.