Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 10 августа заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская заявила, что прокуратура возбудила в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова уголовное дело по ч. 2 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия).

В тот день судья Антонов после месячного пребывания в совещательной комнате постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса.

2 марта 2015 городскому голове Харькова и двум его охранникам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвинили в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Евромайдана – Сергею Ряполову и Александру Кутянину 25 января 2014.

Кернес и его охранники не признали вины в предъявленных им обвинениях.

Совет судей Украины на внеочередном заседании 13 августа приняли резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.