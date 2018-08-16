В четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом улица Крещатик оказалась полностью затоплена водой. Посреди дороги застряла машина, а другие водители, завидев количество воды на улице, разворачивались, сообщает Информатор.

Потоп начался около 03:00.

Количество воды на улице Крещатик было буквально по колено. Немногим позже начало затапливать спуск в «Метроград» на Бессарабской площади. Вода буквально перелилась через ступеньки и фонтаном хлынула в переход. Уже за несколько минут весь переход был затоплен водой почти по колено.