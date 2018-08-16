также в разделеСтолица
Экс-нардеп попал в ДТП в Киеве 8
Спасатели показали последствия непогоды в Киеве 32
В Киеве пьяный водитель сбил семью с двумя детьми и сбежал 47
Стали известны подробности стрельбы на киевском рынке 33
В Киеве запустили систему велопроката Bike sharing 24
В Киеве произошла стрельба: ранены два человека 41
В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха 25
В гараже бывшего бойца батальона «Киев-2» нашли арсенал оружия 24
Копу, избившему мужчину в столичном метро, сообщили о подозрении 34
Кличко говорит, что журналисты невнимательно изучили материалы о рейтинге Киева 17
Киев ухудшил позиции в рейтинге самых комфортных городов мира 29
Сегодня из-за футбола изменится график работы киевского метро 26
Полиция: Нападение на ювелирку в Киеве совершили иностранцы 72
«Киборгу» Брановицкому и космонавту Каденюку установят мемориальные доски в Киеве 19
Суд вынес приговор 21-летнему обидчику патрульного 20
В Киеве на Подоле избили двух парней за «ориентацию» 122
Опубликованы фото нападения на ломбард в Киеве 67
В Киеве совершено нападение на ломбард: убит охранник 68

В четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом улица Крещатик оказалась полностью затоплена водой. Посреди дороги застряла машина, а другие водители, завидев количество воды на улице, разворачивались, сообщает Информатор.

Потоп начался около 03:00.

Количество воды на улице Крещатик было буквально по колено. Немногим позже начало затапливать спуск в «Метроград» на Бессарабской площади. Вода буквально перелилась через ступеньки и фонтаном хлынула в переход. Уже за несколько минут весь переход был затоплен водой почти по колено.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

84
Теги