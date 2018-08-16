К 50-летию со дня рождения лидера группы «Скрябин» «Укрпочта» инициировала выпуск и представляет новую почтовую марку «Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)» с изображением певца.

Как сообщает пресс-служба «Укрпочты», спецпогашение марки, на которой будет проставлен оттиск подписи музыканта, состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и на родине певца, во Львове, на почтамте.

Выпуск марки реализован при поддержке ООО «Кузьма Скрябин», родителей Кузьмы и его жены. Основой для марки стало фото Андрея Кузьменко, снятое фотографом Еленой Божко.

Марка выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров, ее номинал – 9 грн.

Марку «Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)» или другую филателистическую продукцию можно приобрести в любом отделении «Укрпочты» по всей территории Украины.

Певец, продюсер и лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 в Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, почти 70 клипов, организовал собственное интернет-радио, автор нескольких книг и многих других проектов.

Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 в автокатастрофе возле села Лозоватка на Днепропетровщине.