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Украина переживает крупнейший кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен событий на Балканах в 1990-х.

Об этом заявил глава представительства Агентства ООН по вопросам миграции (МОМ) в Украине Томас Лотар Вайс, сообщает пресс-служба организации.

В результате вооруженного конфликта, который продолжается на востоке Украины уже пятый год, зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Эти люди, покинувшие родные дома, сталкиваются с экономическими и социальными проблемами, пытаясь строить свою жизнь на новых местах.

Данные последнего раунда опроса, проведенного МОМ, демонстрируют ухудшение ситуации в сфере трудоустройства для вынужденных переселенцев. По состоянию на июнь 2018 трудоустроены были 42% ВПЛ, что отражает снижение уровня занятости на 6% по сравнению с мартом этого года. На момент опроса 11% ВПЛ активно искали работу и были готовы в течение двух недель начать работать. Подавляющее большинство тех, кто искал работу, сообщили о трудностях, которые возникали во время поиска. Эти трудности включали низкую оплату за предлагаемые вакансии, отсутствие или недостаток вакансий, отвечающих уровню квалификации, а также дискриминацию со стороны работодателей в связи со статусом ВПЛ или по возрасту.

Средний доход ВПЛ также продолжал падать с декабря 2017 года. По состоянию на июнь он снизился до менее чем 2100 гривен, или 77 долларов США, в месяц. Для сравнения, фактический прожиточный минимум, рассчитанный Министерством социальной политики Украины, в июне 2018 вырос до более чем 3300 гривен.

«Украина переживает крупнейшйи кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен событий на Балканах в 1990-х. Более 3,4 миллиона человек, пострадавших от конфликта в Украине, нуждаются в гуманитарной помощи», - отметил Вайс.

Представительство МОМ в Украине регулярно проводит опросы по ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине с марта 2016 года. В исследовании представлены объединенные данные выборочного опроса путем личных и телефонных интервью с ВПЛ, ключевыми информантами, лицами, пересекающими линию разграничения, а также данные обсуждения в фокус-группах и другие официальные данные. В последнем, 10-м раунде, проведенном в июне 2018 года, 2406 респондентов было опрошено путем личных интервью и 4006 – по телефону.
ForUm

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