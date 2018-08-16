16 августа в результате непогоды произошел ряд событий, для ликвидации которых привлекались подразделения столичного управления ГосЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на ул. Петровская аллея (напротив входа на стадион Лобановского), Дегтяревская, Трехсвятительсткая, Русановская набережная, Ванды Василевской/пер.Тбилисский - убрано деревы с проезжей части дороги.

На ул. Большая Васильковская, 23-А, также упало дерево на проезжую часть дороги.

На ул. Московская, 36, снята часть свисающей металлической кровли из 5-ти этажного жилого дома. На ул. Котовского, 11, предоставлялась помощь по буксировке 1-го автомобиля из ямы.

У метро «Черниговская» под мостом предоставлялась помощь по буксировке 3-х подтопленных автомобилей.

Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева.

В результате непогоды на ул. Братиславская, 8А, металлическая вышка мобильной связи «Киевстара» свисает из 5-ти этажного жилого дома. На месте остаются спасатели, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи. Также на ул. Политтехничний, 1/33, покосившаяся елка высотой 15 метров. Представители «Киевзеленстроя» будут проводить работы по ее восстановлению.

Для ликвидации последствий непогоды от ГосЧС в целом привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом улица Крещатик оказалась полностью затоплена водой.