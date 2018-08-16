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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в поездках в Российскую Федерацию.

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», - написал он в Facebook.

В комментарии Интерфакс-Украина Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Минтранс РФ проработал пакет ответных мер на случай, если Украина решит прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
ForUm

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