Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в поездках в Российскую Федерацию.
«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», - написал он в Facebook.
В комментарии Интерфакс-Украина Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.
Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
Минтранс РФ проработал пакет ответных мер на случай, если Украина решит прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
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