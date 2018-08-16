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За прошедшие сутки, 15 августа, боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 6 раз из запрещенного  вооружении. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорскя, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песок, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120 мм Светлодарск и Гнутово, а калибром 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Гнутово.

Также зафиксирована очередная провокация на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям ООС в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное. Следует отметить, что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за эти сутки нет.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, три получили ранения.
ForUm

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