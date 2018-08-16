С начала проведения операции Объединенных сил военные обеспечили полный контроль над линией соприкосновения с противником и взяли под контроль около 15 квадратных километров украинской территории.

Об этом заявил 16 августа на пресс-конференции в Северодонецке командующий ООС Сергей Наев, сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

«В ходе стабилизационных действий с начала ведения ООС нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, надлежащий уровень безопасности и стабильности во всех районах ведения операции. Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 квадратных километров украинской территории», - сказал Наев.

Он также отметил, что украинские военные придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня, но «адекватно отвечают на провокации РФ».