также в разделеОбщество
Уже 22 россиянина попросили Путина об обмене 4
«Укрпочта» выпустит марку в честь Кузьмы Скрябина 9
Начальника донецкого управления Гоструда поймали на миллионной взятке 8
Климкин ответил на обвинения чешских коммунистов о подавлении Пражской весны украинцами 18
Бренд Украины получил престижную дизайнерскую награду 15
ГПУ обжаловала закрытие дела Кернеса 14
Олещук рассказал, в чем разница между ситуацией Сенцова и Савченко 17
Гандзюк не узнает подозреваемого в нападении на нее 13
15-й россиянин попросил Путина обменять его 23
Швеция решила выдворить украинку, потерявшую ногу в теракте в Стокгольме 54
Еще трое заключенных россиян просят обменять их на украинцев 9
Порошенко готов помиловать 11 российских преступников 22
И.о. ректора НМУ Богомольца с помощью полиции попал на рабочее место 25
Судья с Луганщины погорел на взятке 35
Крым собирается запустить паромы в Турцию 38
Джангиров: Не будь таких доносчиков, как Яворивский, Павлычко и прочие, Стусу не понадобился бы адвокат 39
Скандальный Прилепин попал в «черный список» Минкульта 104
Дело Януковича: Дебаты перенесли на осень 17

С начала проведения операции Объединенных сил военные обеспечили полный контроль над линией соприкосновения с противником и взяли под контроль около 15 квадратных километров украинской территории.

Об этом заявил 16 августа на пресс-конференции в Северодонецке командующий ООС Сергей Наев, сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

«В ходе стабилизационных действий с начала ведения ООС нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, надлежащий уровень безопасности и стабильности во всех районах ведения операции. Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 квадратных километров украинской территории», - сказал Наев.

Он также отметил, что украинские военные придерживаются Минских договоренностей и режима прекращения огня, но «адекватно отвечают на провокации РФ».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги