Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе ВС, рассматривая кассационную жалобу прокурора на постановление Апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 в уголовном производстве по обвинению М. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), сообщает пресс-служба Верховного суда.

Так, приговором Дзержинского городского суда Донецкой области от 15 февраля 2017 М. признана виновной в том, что она с целью содействия участникам преступной организации установила контакт с лицом, находившемся в Горловке, и передавала этому лицу информацию разведывательного характера о подразделениях Вооруженных сил Украины, расположенных в Торецке и его окрестностях.

Хотя орган досудебного расследования предъявил М. обвинение по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (другое содействие деятельности террористической организации), суд первой инстанции переквалифицировал ее действия на ч.1 ст.256 УК Украины (заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций путем предоставления информации). Последний выходил, в частности, из того, что отсутствует какое-либо решение суда или нормативный акт, которым «ДНР» признана террористической организации.

С такой аргументацией согласился и Апелляционный суд Донецкой области, оставив приговор местного суда без изменений. Однако, по мнению Верховного суда, апелляционный суд не учел следующего. Понятие террористической организации определено в ст.1 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» (далее - Закон), а также ст. 28 УК Украины. Террористическая организация выделена как вид преступной организации по специальной целью осуществления террористической деятельности.

Установление в уголовном производстве предусмотренных в ст. 1 Закона признаков определенной организации (наличие устойчивого объединения трех и более человек, распределение функций между этими лицами и т.п.) и соответствующей цели ее деятельности (нарушение общественной безопасности, провокации военного конфликта и др.) Являются основанием для признания соответствующей деятельности террористической. При этом такое признание осуществляется судом в конкретном производстве на основании имеющихся материалов. «Существование отдельного судебного решения, решения органа законодательной или исполнительной власти о признании деятельности террористической для привлечения лица к уголовной ответственности за ст.258-3 УК Украины не требуется», - отмечается в постановлении ВС.

Без внимания апелляционного суда осталось и то, что обстоятельство деятельности «ДНР» как террористической организации подтверждается заявлениями Верховной Рады и ее обращениями в международные организации, национальные парламенты государств мира и тому подобное.

ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.