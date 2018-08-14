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Большой мост, являющийся частью автомагистрали А10, обрушился недалеко от итальянской Генуи. Сообщается о 35 жертвах.

Врача Национального института рака Анну Губареву, отказавшую ветерану АТО в льготном лечении, уволили с должности во второй раз, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим. 

Киев стал лидером среди городов, которые за 5 лет ухудшили свое положение в списке самых комфортных для проживания, сообщается в рейтинге Global Liveability Index 2018.

Во вторник, 14 августа, православные христиане празднуют Медовый Спас, или Маковей.

Сын украинского поэта Василия Стуса Дмитрий заявил, что создатели фильма о его отце нарушили все договоренности с ним, в связи с чем он отказался сотрудничать со съемочной группой.   

Генеральный штаб Вооруженных сил намерен ввести аккредитацию волонтеров, помогающих военнослужащим в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий расходы на национальную оборону в размере 716 млрд долларов.

США заморозили «открытое небо» для России.

Арестованные в Украине россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов просят российские власти обменять их на украинских политзаключенных.  

Правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты «Торнадо» устроили бунт.

 
ForUm

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