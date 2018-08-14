Во вторник, 14 августа, православные христиане празднуют Медовый Спас, или Маковей.

В этот день начинается Успенский пост, установленный в преддверии праздника Успения Богородицы 28 августа. Он такой же строгий, как Великий, но короткий – всего две недели.

Свое народное название праздник получил потому, что после литургии в этот день существовал обычай освящать воду и мед, который пчеловоды как раз начинали собирать в это время. Освященными дарами делились с нуждающимися, а после богослужения следовало постное застолье с блинами, сладостями с маком, овощами и фруктами нового урожая.

На Маковея в церквях также святят мак, воду и душистые букеты «маковейки» - из 17 растений. В нем обязательно должны присутствовать чабрец, полынь, мята, калина, рута, календула, душица, колоски овса, донник, тирлич, бархатцы и головки мака.

Предки верили, что если больной человек съест хоть ложечку освященного меда, то непременно выздоровеет, а освященный букет убережет дом от злых духов.

Поскольку это первый день Успенского поста, то трапеза должна быть скромной. Лучше ограничится фруктовыми и овощными блюдами. Считается, что на Маковея также полезно купаться в море, реке или озере, поскольку вода в это время особенно целебная.

В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.

Второй Спас — яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас — ореховый или хлебный – 29 августа.

