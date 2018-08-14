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Генеральный штаб Вооруженных сил намерен ввести аккредитацию волонтеров, помогающих военнослужащим в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Об этом в интервью парламентской газете «Голос Украины» сказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Алексей Ноздрачев, передают Українськi Новини.

Он отметил, что уже разработан проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС и после общественного обсуждения он будет принят командованием операции.

«Этот проект документа определяет порядок организации аккредитации, допуска (пропуска) волонтеров во время предоставления ими волонтерской помощи ВСУ и другим силовым и госструктурам, которые задействованы в ООС на территории Донецкой и Луганской областей», - сообщил начальник управления.

Генштаб намерен создать реестр волонтеров и вести учет поставляемого ими в войска имущества.

Будет введена необходимость получения аккредитации для волонтеров, желающих работать в зоне боевых действий.

Для аккредитации они будут обязаны предоставить командованию ООС свои персональные данные и пройти проверку.

Кроме того, волонтер может быть лишен аккредитации в случае незаконной передачи противнику информации о позициях ВСУ или недостойного поведения в зоне ООС.

 
ForUm

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